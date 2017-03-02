Oculus ürün fiyatlarında indirime gitti

Son dönemde Oculus ürünü satın alanlar bir bardak soğuk su içebilir.

Oculus Rift’in 300 dolarlık satış fiyatına düşmesi şimdilik bir hayal olabilir, ancak en az bir adım daha artık bu hedefe yaklaştı. Çarşamba günü gelen açıklama ile Oculus, Rift VR başlık setinin fiyatını 499 dolara, ilave olarak satılan dokunmatik kontrolörlerin fiyatını 99 dolara, ikisinin fiyatını 599 dolara düşürdü.

Hem Rift hem de Touch’ı satın alırsanız, bu 200 dolarlık bir indirim anlamına geliyor. Oculus’tan Jason Rubin: “Neredeyse bir yıldır izleme durumundayız gerçekten agresif olmak için doğru zaman olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Açıkçası Oculus için bu adım gerçekten sektöre hareket kazandırabilir. HTC, bu hafta başlarında Vive için finansman programını duyurmuştu ancak yine de geçen Nisan’da duyruduğu 799 dolarlık fiyatı değiştirmedi.

Öte yandan fiyat düşüşü, Rift satışlarının durgunluğunun doğrudan bir sonucu olabilir. Son duyumlara göre satılan her Rift için HTC iki tane Vive satıyor. Geliştiriciler Vive setine daha çok ilgi duyuyor.

Oculus’un indirim haberi aynı zamanda Microsoft’un ilk düşük maliyetli Windows Genişletilmiş Gerçeklik başlık setini belirli bir geliştirici grubu için sunmaya başlayacağını duyurduğu gün geldi.

Oculus’un fiyatını özellikle Touch eklentisini piyasaya sürdükten hemen sonra düşürmesi bu ürünü yeni alanlar için oldukça üzücü ve hayal kırıklığı yaratan bir durum. Oculus’un dokunmatik denetleyicileri, Aralık ayında neredeyse bir yıllık birikim ve beklentinin ardından satışa çıktı. Fiyatı üç ay sonra yarı yarıya düşürmek yeterli değil. Aslında Touch temelde ücretsiz bir eklenti olmalıydı.

Şimdilik diğer üreticilerden bir indirim bilgisi gelmiş değil, eğer böyle bir adım gelirse bunu da sizlere duyuracağız.