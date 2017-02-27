Nokia, Withings ile doktorunuzu bilgilendirecek

Geçtiğimiz yıl Nokia’nın, sağlık teknolojileri alanındaki ürünleri ile dikkat çeken Withings’i satın almasının nedeni ortaya çıkıyor.

Nokia geçen yıl bağlantılı sağlık ürünleri satan Withings’i satın aldığında dikkatleri üstüne çekmişti. Nokia şimdi Withings adı altında piyasaya sürülmüş olan ürünlerin hepsini Nokia adıyla yeniden piyasaya sürecek. Yeniden düzenlenmekte olan Health Mate uygulaması aracılığıyla da hastalar doktorlarına Nokia sağlık ürünleri üzerinden veri paylaşımı yapabilecekler.

Barselona’da gerçekleşmekte olan Dünya Mobil Kongresi (MWC) ‘nde yaptığı açıklamada Nokia, elden geçirilen yeni sağlık cihazlarının yaza kadar piyasaya çıkmayacağını söyledi. Bununla birlikte Nokia, Apple gibi, Hasta Bakım Platformu isimli hizmetiyle hastalar ile doktorlar arasında bir bağlantı kurulmasını sağlayacak.

Nokia, ABD’de 69 bin hipertansiyon hastası üzerinde yapmış olduğu testlerde Amerikan Medikal Birliği Grubu kendi nabızlarına bakan hastaların, bakmayan hastalara göre daha kısa bir zamanda tansiyonlarını düşürdüğü ortaya çıkartmış. Bu platform sayesinde doktorlar Withings kablosuz nabız ölçüm ekranı üzerinden verileri görme şansı yakalamışlar.

Apple’ın CareKit ve ResearchKit isimli girişimleri ile kıyaslamamız gerekirse bu girişimler sağlık araştırmalarına ve doktorlara iOS uygulamaları üzerinden destek verecek. Ancak bu uygulamaların çoğu kullanıcıların kendini raporladığı datalar üzerinden gerçekleşiyor. Nokia nın Hasta Bakım Platformu dataları doğrudan Withings sağlık cihazları üzerinden doktorlarına sağlanacak.