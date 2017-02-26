Nokia 3310 geri döndü

Tahmininiz doğru; nihayet yeniden yılan oynayabileceksiniz.

Son çarpıcı telefonundan bu yana yıllar geçmesine rağmen Nokia adı hala saygıyı görüyor. Modern cep telefonlarının öncülerinden biri olan Nokia, günümüz pazarında yaşlı bir devlet adamına benziyor. Saygıdeğer ama uzun süredir yeni eğilimlerle bir başarıya imza atamamış durumda. Ancak ana şirket olan HMD Global, Nokia’nın hâlâ bir şeyler başarabileceğine inanarak Mobil Dünya Kongresinde bir dizi telefon tanıttı. Bunların içinde en ilginci ise efsanevi 3310 modelinin yeniden tasarlanmış versiyonu.

Emektar Nokia 3310 tekrardan yakışıklı ve modernize edilmiş bir versiyonu ile karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bir Android telefon olmasa da dikkat dağıtmaktan uzak ikinci bir telefon olarak akıllı telefon kullanıcılarına kesinlikle cazip gelebilir.

Orijinalin tam bir karbon kopyası değil, cazibesinin çoğunu (ve umarım, onun yıkılamaz bedenini) koruyor. Yaklaşık 50 dolarlık bir fiyat için 2,4 inç ekran, sesli ve yazılı mesajlaşma, Opera Mini tarayıcı, 2MP kamera ve 22 saatlik bir pil ile sınırlı bir internet tarama erişimine sahip olacaksınız. Ve evet, yine de Yılan oynamaya devam edebileceksin. Yeni Nokia 3310 modeli siyah, gümüş, kırmızı ve sarı renkte olacak.

Bu model ile Nokia modern kullanıcıların ne kadar ilgisini çekecek göreceğiz ama gelişmekte olan pazarlarda yeniden bir çıkış yakalayabilir.