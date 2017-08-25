Nikon D850 tanıtıldı

Nikon, 4K video çekim yapabilen kamerası D850 modelini fotoğrafçıların beğenisine sundu.

45,7 Megapiksel Full Frame BSI-CMOS sensör ile gelen Nikon D850’de bulunan düşük geçiş filtresi bulunmamasıyla daha keskin çekim yapma imkânı sunuyor. Magnezyum alaşımlı bir gövdeye sahip olan D850, bu sayede düşme ve darbelere karşı dayanıklı bir kamera olma özelliğini bulunduruyor.

Görüntü işlemcisi olarak Expeed 5 kullanılan D850’de 7 FPS seri çekim hızı sunmasının yanında MB-D18 battery grip edinme opsiyonu da bulunuyor. EN-EL18a pil kullanan fotoğrafçıların seri çekim hızı 9 FPS’ye kadar arttırılıyor.

102.400 ISO hassasiyetine çıkabilen D850, hem RAW hem de TIFF görüntü formatlarına destek veriyor. D850’nin arka kısmında 2,359 milyon hareketli 3,2 inç dokunmatik ekranın yüzde 100’lük kapsama alanlı bir optik vizör yer alıyor.

Minimum çekim hızı 30 saniyede olan D850’nin maksimum enstantane hızı ise1/8.000 saniyedir. D850, video kaydı esnasında 30p’de 4K çekim yapma imkânı bulunuyor. Kullanıcılar, 153 nokta otofokus sistemi bulunan D850’de Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı noktaları sayesinde mobil cihazlara kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyor. 8K time-lapse çekim yapabilen Nikon D850, önümüzdeki ay 3.299 dolar ile satışa sunulacak.

Nikon D850 için hazırlanan ürün tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.