Nikon, 100. Yılı için yeni nesil D850 DSLR kamerası üzerinde çalışıyor

D810’un halefi olarak gelecek D850 fotoğrafçılar için zorlu bir kamera olacak.

Nikon, aynasız ve yüksek kaliteli kompakt kamera alanında Sony, Fujifilm ve diğerleri ile karşısında başarısız oldu. Bununla birlikte, kuruluşunun 100. yıl dönümü için üst düzey profesyonel kamera üretmeye devam ediyor. 36.3 megapiksel çözünürlüklü, D810’un halefi tam-çerçeve D850’nin gelişimini duyurmuştu. .

Nikon, tam çerçeve, yüksek çözünürlüklü, yüksek hız sunan D850 ile ilgili fazla bilgi vermedi. Nikon, yıllardır kullanıcıların geribildiriminin doğrudan sonucu olan bir dizi yeni teknoloji, özellik ve performans iyileştirmesi ile tasarlanacağına söz verdi. Nikon D850’nin profesyonel fotoğrafçılar,moda ve düğün fotoğrafçıları ve multimedya içerik yaratıcıları için zorlayıcı bir kamera olarak nitelendiriyor.

D810 kullanan çoğu profesyonel ve hobi fotoğrafçısı, yeni bir odaklama sistemi, daha iyi RAW görüntüler, D5 ile eşleşen kontroller, kamera stabilizasyonu, yerleşik WiFi, eğilebilir bir dokunmatik ekran, daha hızlı maksimum obtüratör hızı ve 4K video çekimi gibi birçok özelliği bir arada istiyor. Nikon, alıcılarını deyişle dinliyorsa, bunların çoğunu veya tümünü yerine getirmesi gerekiyor.

Nikon’un YouTube kanalında D850 ile çekilen 4K tanıtım videosunda Ultra HD video, düşük ışık ve 8K time-lapse çekimleri gösteriliyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.