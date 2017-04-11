Nihayet Duo’ya sesli arama özelliği geldi

Daha önce sadece Brezilya’daki kullanıcılarla sınırlı olan Google Duo’daki sesli arama özelliği tüm dünyaya taşıyor.

Mart ayında, Google mobil iletişim uygulaması Duo’nun sesli görüşme özelliğini duyurmuş ancak bu özelliği sadece Brezilya’daki kullanıcılara sınırlamıştı. Google bu özelliği duyurduğu zaman birkaç gün içinde dünyanın geri kalanına da getireceği sözünü vermişti. Ancak verilen sözün gerçekleşmesi beklenenden biraz daha uzun bir şekilde tam üç hafta sürdü.

Sesli arama ekranın üst kısmındaki arama seçeneklerinden videodan sesli aramaya geçiş yaparak gerçekleştirilebilir. Görüntülü aramada olduğu gibi, sesli aramalar da hücresel veri ve kablosuz ağ üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Google, Duo’yu bütün bağlantı hızlarında çalışabilen ve kullanıcı veri paketlerini tüketmeyecek bir uygulama olarak tanımlıyor.

Google Duo, Google için tam olarak hedefi 12’den vuran bir uygulama değil ama cephanesinde önemli bir yere sahip. iOS cihazlarında bulunan FaceTime uygulamasına karşı Android’in bir cevabı olarak görülebilir. Bu uygulama ile adres defterinde bulunan bir kişiyi kolayca görüntülü arama gerçekleştirilebilir. Facetime ile kıyaslandığında, FaceTime sadece Apple cihazları arasında gerçekleştirilebilen görüntülü ve sesli görüşmeler sunar. Google Duo ise hem iOS hem de Android mobil işletim sisteminde sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunmaktadır.