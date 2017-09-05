Netflix’in HDR Desteği genişliyor

Akıllı telefonlara bir süredir HDR desteği veren Netflix tarafından açıklamaya göre uyumlu cihaz sayısı artacak.

Netflix, açıklamasında Sony’nin Xperia XZ1 modelinde de Netflix uygulamasını HDR desteği ile kullanmanız mümkün olacak. Netflix tarafından açıklanan listeye göre LG’nin G6 modeli, Netflix Dolby Vision desteğiyle izlemenmesini sağlayan tek akıllı telefon olacak. Sony Xperia XZ1, Samsung Galaxy Note 8, LG V30 ve Sony Xperia XZ Premium’da ise HDR desteği bulunacak.

Netflix’in HDR desteği, yayınlanan dizi ve filmlerin görüntü kalitesinin artırılmasının yanında renkleri daha canlı ve doğal görünmesini sağlayor. Netflix’in HDR ve Dolby Vision desteğini zaman içinde bütün akıllı telefonlara yaygınlaştıracağa benziyor.