Netflix’in gizli kategorilerine nasıl erişirsiniz?

Chrome için geliştirilen Netflix Categories eklentisi Netflix’in derinlerine dalmanızı sağlıyor.

Chrome için Netflix Categories adında yeni bir eklenti var ve bu eklenti Netflix deneyiminizi gerçekten geliştirebilir.

Genel olarak Netflix izlediğiniz içeriklerden yola çıkarak size en olası seçenekleri sunuyor. Ancak Netflix’in derniliklerinde hiç görmediğiniz bazı gizli mücevherler ed olabilir. Yeni Chrome eklentisi bunlara ulaşarak sayısız film ve TV şovu kategorisine ulaşmanıza imkan saplıyor..

Başlamak için Chrome Web Mağazası’ndaki Netflix Categoris eklentisini yükleyin. Bunu yaptıktan sonra yolu yarıladınız demektir. Tek yapmanız gereken, tarayıcınızda görünen kırmızı “N” simgesini tıklamak ve açılır menüden bir kategori seçmek.

İlk başta bu uzantı dört popüler kategori gösteriyor. Hemen üstte yer alan kutucuğa anahtar kelimeler girerek arama yapabilirsiniz. Öte yandan tüm kategoriler seçeneğini seçtiğinizde Courtroom Dramas, Deep Sea Horror Movies, Screwball Comedies ve Zombie Horror Movies gibi pek çok seçenek daha sizi karşılayacak.

Bulduğunuz kategorilerin herhangi birine daha kolay erişmek isterseniz, yanındaki “kalp” simgesini tıklayın. Artık bu kategoriyi, uzantının kırmızı “N” simgesini tıkladığınızda açılan menüde göreceksiniz. Ayrıca ilk açılan menüde bulunan favorilerden herhangi birini de kaldırabilirsiniz.