Netflix, mobil video kalitesini yükseltmek istiyor

Netflix, televizyonda sunduğu görüntü kalitesini akıllı telefonlara taşımak istiyor.

Popüler video yayın servisi Netflix, geçtiğimiz yıl uluslararası ölçekte servis vermeye başladı ve bu sene şirket küçük ekranlarda yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunmakla ilgileniyor. Netflix’in yeni duyurulan servise özel dizisi Iron Fist, HDR kameralar ile çeken ilk dizi olarak dikkat çekiyor. Bu çerçevede Netflix CEO’su Reed Hastings, yeni piyasaya çıkacak LG G6 ile mobil platformlarda HDR desteği vererek mobil platformlarda yüksek kaliteli yayınlara başlayacaklarını söyledi.

HDR, görüntüler daha iyi bir renk kalitesi sunuyor. Böylece video içerikleri standart görüntülere göre çok daha iyi olacak. HDR ayrıca daha iyi kontrast ile daha parlak beyaz ve daha koyu siyahlar tonlar da sunuyor.

Ancak Netflix’in mobil için atmak istediği tek adım HDR içerikleri mobile aktarmak değil.

Netflix ürün şefi Neil Hunt yaptığı açıklamada şirketin bazı içerikleri mobil cihazlar için özelleştirmeyi düşündüğünü paylaştı. Bu yaklaşım ile küçük ekranlara özel sahnelerin çekilmesi söz konusu olacak. Bu tarz yaklaşımlar ile üretilecek içeriklerin izleyicilerin 5 inçlik ekranlarında çok daha etkiliyeci görünmesi sağlanabilir. Bu tarz içeriklerin web siteleri için şu anda bolca üretildiğine şahit oluyoruz ancak mobil cihazlara özel olarak film ve televizyon içerikleri için uygulanması bir ilk olacak.