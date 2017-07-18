Netflix 100 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Üyelerine sunduğu güzel içeriklerle beğeni toplayan Netflix, iddialı büyümesini sürdürmek için çalışıyor.

Netflix’in yayınladığı 2. Çeyrek raporunda dünya çapındaki kullanıcı sayısını geliştirmeyi sürdürüyor. Son 3 ay içerisinde kullanıcı sayısını 5.2 milyon daha arttıran Netflix’in toplam abone sayısı 103.95 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Netflix’in yaşadığı bu ivmeyi 3. Çeyrek’te de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Narcos, House of Cards, Vikings gibi başarılı TV dizilerine ev sahipliği yapan Netflix, son dönemde birçok içeriği bitirme kararı almıştı. Netflix, bunu yapmak istemediklerini fakat yeni projeler için bunun yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yayınladığı dizilerin ödül almasından memnun olan Netflix, mevcut ve gelecekteki projeleriyle bu durumu sürdürmek istiyor.