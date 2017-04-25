NASA’dan Apple’a büyük transfer

NASA’da birçok projenin şefliğini yapan Jeff Norris, AR projeleri için Apple’a geçti.

Geçmişte yazılan raporlara göre Cupertino’lu şirket 2016’dan beri gelecek nesil iPhone modelleri ile uyumlu olacak AR (Augmented Reality – Genişletilmiş Gerçeklik) gözlükleri üstünde çalışıyor. NASA’da önemli başarılara imza atan mühendis Jeff Norris, bu yılın başlarında, eski Dolby Labs yöneticisi Mike Rockwell’in yönteiminde olan Apple’ın AR ekibine üst düzey yönetici olarak katıldığı görünse de, taraflardan kimse bunu henüz doğrulamadı. Norris’in NASA’dayken yaptıklarını göz önünde bulundurarak Apple’ın yeni ürün ve hizmetlerine yardımcı olabileceğini düşünebiliriz.

NASA’da Operasyon Görevleri Yenilikçil Şefi olarak birçok projede çalışan Norris, artırılmış gerçeklik kapsamında Mars 2020 Rover’ın inşasında yer aldı. Norris aynı zamanda kullanıcıyı Hololens kullanılan Sidekick isimli projede astronotlar ve yeryüzünde çalışan bilim insanlarının uzaktan işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla önemli görevler aldı.

Tim Cook, Apple’ın AR projelerine yoğun bir şekilde yatırım yapacağını itiraf etmesiyle Apple’ın bu alanda yüksek profilli insanları seçmesi şaşırtıcı görünmüyor. Ekibin üzerinde çalıştığı bildirilen arttırılmış gerçeklik gözlüğü birçok konuda bir ilk olabilir.