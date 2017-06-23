Tesla’dan müzik platformu geliyor

Son yıllarda artış gösteren çevrimiçi müzik yayıncılığı konusuna Tesla da katılıyor.

Spotify ve Apple Music’in önde götürdüğü çevrimiçi müzik servisi alanında farklı müzik servisleri bölgesel olarak başarılı olsa da küresel anlamda adını geniş kitlelere duyuramıyor. Çevrimiçi müzik servisleri arasındaki rekabete yeni katılacak üye ise otomotiv sektöründen gelecek gibi görünüyor.

Tesla’nın müzik şirketleriyle görüşerek Pandora benzeri çevrimiçi radyo yayını yapacağı düşünülüyor. Tesla’nın kendi alanı dışında bir faaliyet göstermesi ilk görüşte alışılmadık gelebilir ancak şirketin bir bu konu hakkında çalışmalar yaptığı da belirtiliyor. Tesla’nın gerçekleştirdiği hissedarlar toplantısında Elon Musk, müzik servisi geliştirmekle ilgili bazı ipuçları vermesi de çıkan iddiaları güçlendiriyor.

Musk, müzik severlerin kaliteli bulmak konusunda zorlandığını ve yazılan kötü algoritmalar yüzünden dinleyicilerin müzik zevkine uymayan şarkılarla karşılaşabiliyor. Tesla tarafından geliştirilecek müzik servisiyle bu sorun çözüme kavuşacak. Geliştirilen müzik servisi büyük olasılıkla Tesla otomobil kullanıcılarına özel olacak.