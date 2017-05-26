Moto G5S ve G5S Plus hakkında ilk bilgiler

Lenovo’nun MWC 2017’de tanıttığı üstorta sınıf Moto G5 ve G5 Plus’ın yeni üst modelleri hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı.

Android Authority’nin haberine göre, Lenovo, bütçe dostu akıllı telefonlara Moto G5 ve G5 Plus modelleriyle başladı. Bununla birlikte bu cihazlarda üst seviye alüminyum tasarım, parmak izi okuyucu, gelişmiş yazılım deneyimi ve her şeyden öte düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Lenovo’nun bu sene pazara bu iki telefonun dışında Moto G5S ve Moto G5S Plus adlı üst düzey modeli daha pazara sunacağı ile ilgili söylentiler bulunuyor.

G5S serisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamasına karşın telefonun nasıl görüneceği ile ilgili bilgiler bulunuyor. Tasarım olarak Moto G5S ile Moto G5 arasında gözle görülür bir farklılık bulunmayacak. Ekranın alt kısmında yer alan parmak izi okuyuculu orta tuş varlığını sürdürürken; ekranın üst kısmında küçük bif moto logosu yer alacak. Moto G5 serisi ön ve arka tarafı alüminyumdan; kenarları ise plastikten üretilmişti. Moto G5S serisinde ise tamamen metal bir tasarımla gelecek.

Moto G5 ile Moto G5S arasında renk farkı bulunacak. Moto G5S; gri, altın ve mavi renk seçenekleriyle gelecek. Buna ek olarak Moto G5S’in çift arka kamerası bulunacak. Moto G5S’te ayrıca 1080p video kaydı ve çift LED flaş özellikleri de yer alacak.

Moto G5S, 5.2 inç Full HD ekran ile gelecek. Moto G5S Plus ise 5.5 inç Full HD IPS LCD ekran ile gelecek. Daha önce yayınlanan raporlara göre Moto G5S Plus, 64 bitlik 8 çekirdekli işlemci ile gelecek. Buradan yeni Moto modellerinde Snapdragon 660 veya 630 kullanılabileceği düşünülebilir. Moto G5 serisinden daha güçlü bir donanım ile gelmesi beklenen Moto G5S serisi hakkında bu konu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Moto G5S ve Moto G5S Plus, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelmesine hangi sürümüyle ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.