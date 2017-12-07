Microsoft tarafından Whiteboard’un ön izleme sürümü yayınlandı

Microsoft’un bu yılın başlarında çıkardığı ve yılın sonlarında bütün Surface cihazlarına gelecek olan Whiteboard uygulamasının ön izleme sürümü bütün Windows 10 ile çalışan cihazlara gelmeye başladı.

Windows 10 kullanıcıları, bu uygulama sayesinde resimlerin üzerine mürekkep ile çizim yapma,taslaklar oluşturma ve sanal panolar üzerinde notlar alabilecek. Bütün kullanıcılar bu uygulamayı kullanabilirken, çok kişili katılımcı desteği o grupta bulunan herhangi birinin aktif Office 365’e abone olması gerekiyor. Yeni Whiteboard’da ayrıca katılımcı çizim çalışması yapma, geometrik şekilde tanıma, tablo dönüşümü ve otomatik tablo gölgelendirme özellikleri de yer alıyor.

Whiteboard uygulamasını, kullanıcılar tarafından yapılan çizimleri farklı cihazlara da paylaşabilecek bir şekilde tasarlandı. Yapılan herhangi bir çalışma da farklı çalışma panolarına otomatik olarak kaydedilebiliniyor. Microsoft Whiteboard’un test sürümünü İngilizce Windows 10 sürümlerine dağıtmaya başladı. Daha sonraki dönemde bu uygulamaya ek dil destekleri dahi edilecek. Windows 10 için Whiteboard uygulaması destekleyen cihazlara buradan indirilebilirsiniz.