Microsoft Surface Studio tanıtıldı

Kendi markası altında ilk masaüstü bilgisayarını tanıtan Microsoft, Surface Studio ile Apple’ın iMac serisine rakip oluyor.

Microsoft kendi donanım markası Surface’i pek de sürpriz olmayan bir ürünle genişletiyor. Surface Studio adını taşıyan cihaz, Microsoft’un ilk masaüstü bilgisayarı olma özelliğine sahip. iMac benzeri bir sistemle, “hepsi bir arada” olarak paketlenen Surface Studio, tüm donanımını tek bir ana ünite ve monitörde barındırıyor.

Intel Core i5 ya da i7 işlemci ile sunulan Surface Studio, grafik işlemci olarak ise 4 GB Nvidia GTX980M’e kadar çeşitli seçenekler kullanıyor. Depolama alanı 2 TB olan bilgisayarın belleği 32 GB’a kadar artırılabiliyor. Alüminyum kasaya sahip 28 inçlik LCD monitör ise 13,5 milyon piksele sahip. Renk ayrımı konusunda çok çalıştıklarını belirten Microsoft, burada da tıpkı mobil Surface ürünlerinde olduğu gibi 3:2 ekran oranını korumuş bulunuyor.

Bilgisayarı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise hiç kuşkusuz hareketli tasarımı. Monitörü yere 20 derece açı yapacak şekilde yatay hale getirmek ve dokunmatik olarak kullanmak mümkün oluyor. Surface Pen ile ekran üzerinde doğrudan çalışmalar yapmak böylelikle kolaylaşıyor.

Görseller, çizimler ve dokümanlar ile Surface Studio üzerinde çalışmayı basitleştirecek bir dizi özellik ekleyen Microsoft, örneğin kullanıcının dizinin kazara dokunmalarını görmezden gelen bir ekran geliştirmiş. Ayrıca Surface Pen ile yapılan çizimlerde sıfır gecikme yakalanarak, fiziksel bir kaleme benzer bir kullanım sağlanmış.

Yurtdışında 3.000 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açılan Microsoft Surface Studio bilgisayarlar 15 Aralık 2016‘da raflarda yerini alacak.