Microsoft Surface Book 2’yi tanıttı

Microsoft, satışa sunduğu ilk Surface Book’tan iki sene sonra yeni Surface Book 2 modelinin lansmanını gerçekleştirdi.

Intel’in 8. Nesil işlemcileri ve Nvidia Geforce 1050 veya 1060 grafik işlemcileriyle gelen Surface Book 2, tek şarj ile 17 saat kullanım süresi barındırıyor. Microsoft, Surface Book 2’nin bir önceki Surface Book modelinden beş kat, Apple’ın WWDC’de tanıttığı yeni MacBook Pro’dan ise iki kat daha güçlü olduğunu da belirtiyor.

13 ve 15 inç ekran boyutlarıyla gelen Surface Book 2, hibrit yapıda ve tablet olarak da kullanılıyor. Surface Book 2’lerin sırasıyla 1.64 ve 1.9 kilogram ağırlıklarıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Surface Book 2’lerde USB-A, USB-C ve SD kart girişleri sayesinde herhangi bir adaptör olmasına gerek olmayacak.

Surface Book 2’lerde Full HD çözünürlüğünde 60 FPS oyun oynayabilecek. 15 inçlik modelde bulunan Xbox Wireless desteği sayesinde oyunlarını herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymadan Xbox kumandalar ile oynayabilecek. Bununla birlikte Surface Book 2’de Windows Mixed Reality başlıklarını da destekleyebilecek.

13 inçlik Surface Book 2 modelleri, belirli ülkelerde 9 Kasım’dan itibaren 1.499 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe sunulacak. 15 inçlik Surface Book 2 modelleri ise 16 Kasım’dan itibaren 2.499 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe sunulacak.