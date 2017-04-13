Microsoft, Steam iade modelini test ediyor

Windows Store üzerinden aldığınız oyunlardan memnun kalmazsanız iade etme şansınız olabilir.

Microsoft, Windows Store’dan oyun ve uygulama satın alma riskini azaltmak istiyor. Şirket geçtiğimiz günlerde Xbox One Insider uygulamasıyla Insider test kullanıcılarının satın aldığı dijital ürünler için geri ödeme yapabileceğini duyurdu.

Bu yeni politika kullanıcılar Gears of War 4 veya Forza Horizon 3 gibi pahalı oyunları satın alıp, bir problem yaşamaları durumunda paralarını geri alabileceği anlamına geliyor. Bazı oyunlar, çalıştırıldığında teknik sorunlar çıkarabiliyor. Örneğin bilgisayarın teknik özellikleri yetersiz olabiliyor ve tüketiciler bunu her zaman önceden bilmeyebilir.

Microsoft, geri iade programının henüz test aşamasında olduğu şu an için sadece Windows ve Xbox Insider’ların kullanabildiğini belirttti.

Kullanıcılar, paralarını geri almak için Microsoft hesaplarıyla account.microsoft.com adresi üzerinden iade talebinde bulunuyorlar. İade aşamasında bir takım gerekliliklerin yerine getirilmiş olması lazım ve bunlar Steam’in iade politikasıyla benzerlik gösteriyor.

Kullanıcılar, Steam’e benzer bir şekilde, oyun veya uygulamayı satın aldıktan sonraki 14 gün içinde geri ödeme talep etmeli ve tüm hesaplarında toplamda iki saatten fazla oyun veya uygulamayı çalıştırmamalı. Buna ek olarak satın alınan oyunların mutlaka indirilmiş ve iade talebinden önce çalıştırılmış olması gerekiyor. Muhtemelen Microsoft pişmanlık ihtimaline karşı tedirgin tüketicileri böyle bir garanti ile alışverişe teşvik etmek istiyor.

Öte yandan Microsoft oyunların eklenti paketleri için iadede bulunmayacak. Şirket iade sistemini kötüye kullanmayı hedefleyenleri de uyarıyor. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde kullanıcı kalıcı olarak Microsoft Store erişiminden mahrum bırakılacak.