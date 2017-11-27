Microsoft Launcher”da yeni özellikler yer alacak

Microsoft’un adını Microsoft Launcher olarak değiştireceği Android başlatıcısında yeni özellikler de yer alacak.

Şimdilik yalnızca uygulamanın beta sürümü kullanıcılarının erişebildiği özelliklere pek yakında bütün kullanıcıların erişebilmesi bekleniyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamada güncellemede yer alan bazı özellikler, kullanıcılar tarafından uzun süredir talep edildiğinin altı çizildi. Geri kalan özellikler arasında bulunan bazı özellikler ise tamamiyle yeni olmasıyla birlikte kullanıcılar için faydalı olduğu vurgulandı.

Yeni özellikler arasında 12×12 ızgara görünümü desteği, diğer başlatıcılardan ve yedeklemelerden bilgi aktarımı, sürükle/bırak uygulamalarının düzenleme moduna girmeme, uygulama başlıklarında yazı tipinin değiştirilebilme, beşten fazla uygulamanın dock’a yerleştirilme, ayarlar sayfasına tema destekleme ve ayarlar sayfasını yeniden yapılandırma ayrıcalıkları bulunuyor.

Microsoft Launcher’ın beta sürecine katılan kullanıcılar, Google Play Store üzerinden uygulamayı güncelleyerek yeni özelliklerden faydalanabilecek. Geri kalan kullanıcıların ise biraz daha beklemesi gerekecek.