Microsoft Bing Aramaları için Reddit ile ortaklık kurdu

Bing’da aranan konu ile alakalı Reddit aramlarının ortaya çıkması üzere yapay zeka faydalanmak üzere bir ortaklık kurulduğunu açıkladı.

Microsoft’un Everyday AI etkinliğinde konuşan Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian, Microsoft kurdukları ortaklık kapsamında Reddit ve Microsoft’un arama sonuçlarına Reddit’in entegre edilmesi için yapay zekadan faydalanılacağını açıkladı. Ohanian, Reddit’in öne çıkan özellikleri arasında yer alan Ask Me Anything cevaplarının da yer alacağını da belirtti.

Bing Blog’da Microsoft tarafından yayınlanan yazıda Reddit ile kurulan ortaklık ile Bing için geliştirilen yapay zeka destekli yeni Akıllı Arama özelliğinin bir parçası olduğunun altı çizildi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Bing ile daha iyi etkileşime girebilmesiyle birlikte Bing’e sorulan karmaşık soruların daha kısa sürede yanıtlanacağı belirtildi.

Bing’in yeni özellikleri şimdilik yalnızca ABD’de kullanılıyor. Ancak Microsoft, Bing’de bulunan özelliklerin pek yakında dünya geneline ulaştırılacağı açıklandı.