MacOS için uygulama aboneliği: Setapp

Setapp MacOS platformunda yazılım lisansı satın almak yerine abonelik modelini öne çıkartıyor.

Son yıllarda yazılım lisans modellerinde hızlı bir değişime şahit olmaktayız. Adobe, Microsoft gibi firmalar popüler yazılımları için lisans satmak yerğne abonelik modellerini ön plana çıkartıyor. Bu gibi teknoloji devleri için oldukça cazip bir gelir modeli sunan bu yaklaşım maalesef küçük yazılım firmaları için aynı derecede çekiciliğe sahip değildi. Bu durum geçmişte kaldı zira Setapp MacOS platformunda yüzlerce yazılıma abonelik modeli ile ulaşmayı mümkün kılıyor.

Setapp, Mac uygulama aboneliği servisiyle geniş bir kütüphane içinden uygulama bulma arayüzü sunuyor. Yaklaşık bir yıla yakın süredir bu hizmeti sunan Setapp yeni ve gelişmiş istemciyle, tüm uygulamalara kullanışlı ve hızlı bir erişimi tek pencerede sunuyor.

Setapp’in CEO’su Oleksandr Kosovan, kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamalaı bulmak için hızlı ve basit bir keşfetme mekanizması istediğini söyledi. Kosovan; Setapp’i müşterilere daha iyi bir yapılandırmayla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarladıklarını ve geliştirdiklerini söyledi.

Yeni Setapp uygulaması farklı uygulama kategorileriyle düzenli ve organize edilmiş bir arayüz sunuyor. Uygulamaların kısa özetleriyle ve ön izleme fırsatı sunuluyor.

Ortak amaç, tip ve kullanım alanına göre Setapp 10 ayrı kategori sunuyor. Bunlar; üretkenlik, geliştirici aletleri, eğitim, sistem yeteneklerini geliştirme, bakım, kişisel finans, üretkenlik, görev yönetimi ve yazarlık kategorilerden oluşuyor.

Bir ay deneme süresinin sonrasında aylık 9,99 dolar üyelik ücretiyle kullanılabilen Setapp, yeni bir kullanıcıya referans vermeniz durumunda toplam 6 aya kadar bedava üyelik imkanı da sunuyor.

Setapp’i kullanmak isteyenlerin bilgisayarında macOS 10.10 ve daha üstü işletim sistemi ve en az 150 mb disk alanı bulunması gerekiyor. Aşağıda uygulamanın videosuna göz atabilir ve sonrasında paylaşılan link ile bir aylık ücretsiz Setapp üyesi olabilirsiniz.

Setapp uygulamasını ücretsiz test etmek için buraya tıklayarak indirebilirsiniz.