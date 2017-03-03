MacOS için Chrome’a reklam koruması geliyor

Google’ın internet tarayıcısı MacOS’te daha güvenli bir web deneyimi sunacak.

Bilgisayar kullanıcıları zaman zaman sahte reklamlar ile karşılaşabiliyor. Özellikle zarar verme amaçlı bazı uygulamalar bu tarz sahte reklamları bir bulaşma aracı olarak kullanıyor. MacOS’te çalışan Google Chrome kullanıcıları bu tarz web sayfalarından ve reklamlardan koruyarak, antivirüs programlarına nispeten daha pratik bir şekilde koruyacak. Bununla birlikte tarayıcınızın anasayfa ve arama ayarları da korunmuş olacak.

Zararlı kod ya da yazılım barındıran web sayfalarından korunmanızı sağlayan bu uygulama bir servis olarak sağlanacak böylece sadece Google Chrome tarayıcısına özel olmayacak ve bu servisi Mozilla Firefox tarayıcısında da kullanabileceksiniz. Ayrıca Chrome üzerinden indirmiş olduğunuz dosyaları tarayarak, zararlı olarak görülen yazılımları engelleyebileceksiniz.

Google’ın politikasına göre uygulamalar tarayıcının normal fonksiyonlarına sadece Chrome Web Store’da yayınlanmış bir Chrome eklentisi olarak, kullanıcıdan aldığı izinler ile, müdahale edebilir. Aksi durumlar ise suç olarak değerlendirilmektedir. Yeni güvenlik servisi kullanıcıları bu tarz durumlardan da koruyacak.

Her ne kadar yeni servis 31 Mart’ta MacOS için sunulacak olsa da uzun zamandır Windows üzerindeki Chrome için devredeydi. Bu detayı da atlamamak gerekiyor.