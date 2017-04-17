Macintosh masaüstü sistemlerini deneme fırsatı

The Internet Archive, Apple’ın klasik Macintosh sistemini tarayıcılara taşıdı.

The Internet Archive’ın daha önce MS-Dos, Amiga, Apple II, Windows 3.1 ve klasik oyunların web tabanlı simülasyonlarını yayınladığı görülmüştü. Şimdiyse bu çevrimiçi müze 80’ler ve 90’larda dönemin 128 K ve 512 K gücündeki Apple bilgisayarlarında kullanılan MacOS sistem yazılımının simülasyonunu yayınladı. Nu simülasyonun en keyifli kısmı ise geçmişte olduğu gibi bilgisayarınızda sürekli disket değiştirmek zorunda kalmayacaksınız.

Yazılım bilgisayarınızdaki herhangi bir modern internet tarayıcı içinde çalışabiliyor. Bu çevrimiçi sergide 40’tan fazla yazılım bulunuyor. Ayrıca farklı yazılımların Mac OS System 6 ve 7.1 versiyonlarını bulup bu simülatör üstünde çalıştırabilirsiniz. Dark Castle gibi eski oyunları, Microsoft MultiPlan gibi programları bu emülatorde çalıştırmanız mümkün.

Klasik Macintosh işletim sisteminde herşey tam olarak çalışmasa da tam ekran kullanma opsiyonu ile kullanıcıları bir nebze olsun geçmişe döndürebilir.

Yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak ve çalıştırmak istediğiniz uygulamayı seçmek.