Logitech’ten yeni nesil farelerini tanıttı

Logitech, farklı bilgisayar fareleriyle geniş bir kitleye hitap etmeyi planlıyor.

Günümüzde bilgisayarlar genelde optik odaklı fareler ile kullanılmasına karşın fare toplarıyla ilgilenen bir kitle de bulunuyor. Logitech MX Ergo ile uzun zaman sonra ilk kez bir trackball ürünü tanıttı. MX Master’a benzerlik gösteren MX Ergo’nun sol tarafında büyük bir trackball bulunuyor. Normal farelere göre yüzde 20 daha düşük bilek yorgunluğu sunan trackball teknolojisiyle kullanıcılar topu bilekleri yerine parmaklarıyla oynatarak kullanabiliyor. 20 dereceye kadar değiştirilen topun açısı sayesinde bileğin duruşu ve eğimi daha iyi hale geliyor.

Birden fazla cihaza bağlanabilen MX Ergo’nun tek bir tuşuna basarak kısa sürede değiştiriliyor. Hassasiyet modu açıldığında LED aydınlatma aktif hale gelerek güzel bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor.

Tek şarj ile 4 ay boyunca kullanılabilen Logitech MX Ergo’nun yanında gelen Easy-Switch ve Logitech Flow isimli yazılımlarıyla bilgisayarlar arası geçiş, profiller arası geçiş ve bir içeriği kopyalayıp cihazlar arasında aktarım yapma özelliklerini sunuyor.

Oyuncuları da unutmayan Logitech, G603 Lightspeed oyuncu faresi oldukça hassas tarama ve uzun kullanım süresi sunarken uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. G603 Lightspeed’de 12000 DPI hassasiyete sahipken saniyede 400 inçe kadar tarama yapabilen ve 40G hızlanma oranına sahip Hero sensörü bulunuyor. Logitech, bu sensörün piyasada bulunan benzerlerine kıyasla daha düşük güç tükettiğini ve 500 saate kadar kullanım süresi sunduğunu belirtti. G603 Lightspeed’te bulunan 6 tuş da programlanmasının yanında Bluetooth ile iki bilgisayar bağlanabiliyor.

Logitech MX Ergo 130 dolar ile satışa sunulurken G603 Lightspeed ise 70 dolara satışa sunuldu.