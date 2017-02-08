Logitech ZeroTouch telefon tutucusuna Amazon Alexa yetenekleri kazandırdı

Artık akıllı ev aygıtlarını kontrol etmek için Amazon Echo’ya ihtiyacınız yok.

Logitech, Amazon Alexa ses kontrollü dijital asistanını içeren ZeroTouch Android akıllı telefon askı aparatı (iPhone versiyonu yok) için uygulamanın yeni bir sürümünü duyurdu. ZeroTouch sahipleri yeni uygulamayı yükledikten sonra bir Amazon Echo veya Echo Dot sahibi olmasalar da evlerindeki herhangi bir Alexa uyumlu akıllı cihazı kontrol etme olanağı da dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik kazanıyorlar.

ZeroTouch akıllı bir telefonu eller serbest şekilde asarak kullanmak için iki farklı modelle geliyor. ZeroTouch Dashboard (Amazon’da 79.99 dolar) arabanın ön paneline veya ön camına monte edilirken, ZeroTouch Air Vent (Amazon’da 59.99 dolar) otomobilin hava çıkışlarından birine takılıyor. Her iki model de telefon montaj aparatı ile temasa geçtiğinde ZeroTouch uygulamasını otomatik olarak başlatan Bluetooth özelliğine sahip. Avucunuzu telefonunuza yaklaştırdığınız mesafe sensörü bunu algılar ve ZeroTouch uygulaması sesli komutunuzu dinler. “Alexa” diyerek Amazon’un dijital asistanıyla ilişkili 8.000 beceriden herhangi birine erişebilirsiniz.

Logitech’in ZeroTouch akıllıotomobil telefon tutacağı, pille çalışan bir Bluetooth bağlantı özelliğine sahip.

Bu hava durumunu almanızı, alışveriş listesine yeni şeyler eklemeyi ve Kindle kitaplarını dinlemeyi mümkün kılıyor. Ayrıca evinizde Alexa uyumlu cihazlarınız varsa artık bunları arabanızdan kontrol edebiliyorsunuz.

Logitech test için bize bir ZeroTouch gönderdiğindedaha detaylı bir inceleme yapacağız.