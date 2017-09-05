Logitech yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Logitech Craft’ı tanıttı

Çevre birimleri denilince akla gelen ilk firmalardan olan Logitech, Logitech Craft ile adından söz ettirecek bir tasarım sunuyor.

Microsoft Surface Dial ile başlayan üretkenlik tekerleği, Logitech aracılığıyla klavyelere geliyor. Logitech’in IFA 2017’de tanıttığı Logitech Craft’ın sol üst kısmında yer alan Crown isimli üretkenlik tekerleği, kullanıcıların açık uygulamaların farklı fonksiyonlarını kullanmasını sağlıyor.

Dokunmatik hassasiyet ile gelen Crown’un tekerleğine tıklama ve döndürme ile kullanılıyor. Kullanıcı tıklayarak, uygulamaları daha işlevsel bir şekilde kullanabiliyor. Böylece pek çok uygulamada klavye kullanılmadan istenilen gerçekleşebiliyor. Kullanıcıların özelleştirilmiş profiller oluşturması için kullanılan Logitech Options ile Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe InDesign CC and Microsoft PowerPoint, Excel ve Word gibi pek çok uygulama ile kullanılıyor.

Craft’ın klavyesinde akıllı bir aydınlatma bulunuyor. Kullanıcıların elleri algılanarak ortamın parlaklığına göre aydınlatması otomatik olarak ayarlanıyor. Easy-Switch isimli tuş ise USB ve Bluetooth aracılığıyla iki bilgisayar üzerinden işlem yapılıyor. Klavye dünyasına yenilik getiren Logitech Craft, 200 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

Logitech Craft ile Adobe Photoshop CC’de neler yapılabilineceğini aşağıdan izleyebilirsiniz.