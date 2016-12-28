LG’nin uçan hoparlörü CES 2017’de görücüye çıkacak

LG Levitating Portable Speaker adının söylediği şeyi yapıyor; havada duruyor.

CES yaklaştı. Önümüzdeki hafta Las Vegas’ta başlayacak olan Tüketici Elektroniği Fuarı dünyanın en büyük teknoloji firmaları yanı sıra pek çok ilginç ürüne de ev sahipliği yapacak. Bunlardan birisi de LG’nin uçan hoparlörü. LG Levitating Portable Speaker (havada duran portatif hoparlör) şarj gerektirmeden 10 saat boyunca havada asılı kalarak çalışabiliyor ve 360 derecelik çok yönlü ses verebiliyor. Bir rivayete göre hoparlör havada asılı dururken de kablosuz olarak aynı zamanda şarj olabiliyor ancak bu bilgi sadece bir söylentiden ibaret.

Ayrıca PJ9 model numarası ile de (bilinen PJ8’i ne zaman kaçırdık) uçan hoparlör, orta ve yüksek tonlar için çift pasif hoparlör teknolojisine sahip ve baz istasyonunda gömülü bir subwoofer bulunuyor. LG, bu ürünün sesini “derin”, “floş” ve “keskin” kelimeleri ile tanımlıyor. Söz konusu bir hoparlör olduğu için biz başka hiç tanımlama yapmayacağız.

LG güçlü mıknatıslar kullanarak bu hoparlörü havada asılı tutmayı başarıyor. LG Ev Eğlencesi Başkanı ve CEO’su Brian Kwon, Levitating Portable Speaker’ın “LG’nin masaya farklı bir şey koyma konusunda ciddi olduğunu gösteren bir mesaja sahip” diyor.

Gelecek hafta CES’de sahneye çıkması beklenen LG’nin uçan hoparlörü eğer kapalı bir camekan içinde durmayacaksa pek çok gazeteci, blogger ve ziyaretçinin, kedinin oyuncağı ile oynaması gibi, bu hoparlörün dengesini bozup düşürmek için pek çok maskaralık yapacağını ve bunu videolar ile yayınlamasını bekleyebiliriz. LG ne kadar eğlenir bilemeyeceğiz ama biz kesinlikle çok eğleneceğiz.