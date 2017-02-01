LG’nin 5K monitörün önemli bir sorunu var

Apple’ın önerdiği ve harika görünen 5K çözünürlüklü LG ekranlar WiFi yönlendiricilere yakınsa işin rengi değişiyor.

Apple’ın Mac kullanıcılarına tavsiye ettiği ve kendi çevrimiçi mağazasında sattığı LG’nin 27 inç UltraFine 5K monitörü harika bir tasarıma ve görüntü kalitesine sahip ancak çok rahatsız edici bir kusuru ortaya çıktı. Görünen o ki Thunderbolt 3 özellikli ekran eğer bir kablosuz yönlendirici (WiFi Router) iki metreden daha yakınsa sinyal girişi bundna etkileniyor ve ekrandaki görüntü bozuluyor.

Apple’ın sitesinde bu sorundan şikayetçi olan birkaç inceleme bulabilirsiniz, ancak 9to5 Mac’den Zac Hall sorunu ön plana çıkardı. Hall kişisel kullanım için 5K ekranını eve getirdi ve hemen sorunu keşfetti.

Hall’a göre LG Destek birimi monitörü kablosuz erişim noktalarından uzak tutmayı tavsiye ederken, bu aslında bilinen bir sorun gibi görünüyor. UltraFine monitörünün el kitabında monitörün “elektromanyetik parazite” hiç rastlanmayan bir yerde kurulması için uyarılar bölümünde kullanıcılar ikaz edilmiş. Bununla birlikte el kitabı bu parazitlenmeye neden olabileceksebepler hakkında detaylı bilgi vermemiş.

Apple, LG’nin UltraFine 4K ve 5K monitörlerini Aralık ayında online mağazasında satmaya başladı.

Monitör, P3 geniş renk gamutlu 5120 x 2880 çözünürlük, giriş için Thunderbolt 3, üç USB-C (USB 3.1 gen 1) portu, dahili bir kamera ve stereo hoparlörlere sahip. Monitör şu an Mart ayı sonuna kadar 974 dolarlık özel bir fiyata satılıyor.

Sorunun bir güncelleme ile çözülmesi pek mümkün görünmüyor bu yüzden eğer bu monitörlerden birini kullanacaksanız yakınlarda kablosuz erişim noktası veya yönlendirici olmadığından emin olmanız lazım.