LG yeni nesil monitörlerini tanıttı

9-12 Ocak tarihleri arasında Amerika’nın Nevada Eyaletinde bulunan Las Vegas şehrinde gerçekleşecek CES 2018 duyurularına başlayan LG, üç yeni monitör modelini tanıttı.

Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni monitörlerinden 34WK95U, 32 inç büyüklüğünde 5K ( 5120×2160) çözünürlüğünde geliyor. 21:9 genişliğiyle kullanıcılarına geniş bir çalışma alanı sunan 34WK95U, DisplayHDR 600 standartıyla 5K çözünürlüğünde 600 bit parlaklığı sunabiliyor. Monitörde yer alan Thunderbolt 3 girişiyle MacBook Pro gibi dizüstü bilgisayarlara tek kablo üzerinden güç ve veri aktarımı imkanı sunuyor. 34WK95U, yüksekliği ayarlanabilen şık bir bacak üzerine kurulan monitör ince çerçeveler de barındırmasıyla tasarım bakımından sunduklarıyla öne çıkıyor.

Tanıtılan bir diğer monitör 32UK950 modelinde ise 4K çözünürlüğünde “nano IPS” teknolojisiyle geliyor. LED aydınlatılmasında nano büyüklüğünde parçacıklar barındıran monitör, oldukça yüksek renk doğruluğu sağlayabiliyor. 34WK95U’da olduğu gibi 32UK950’de de Thunderbolt 3 girişi bulunuyor.

Görüntüleme pazarında Samsung ile birlikte başarılı işler gerçekleştiren LG, QuadHD çözünürlüğü ve “nano IPS” teknolojilerinin yanında Nvidia G-Sync ile oyunculara güzel bir opsiyon sunan 34GK950G modelini de tanıttı. Yeni monitörlerini CES 2018’de tanıtacağının altını çizen LG, monitörlerin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermekten kaçındı.