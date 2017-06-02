LG, G6 Pro ve Plus modellerini Haziran ayında satışa sunacak

Güney Kore’den edinilen bilgiye göre LG, G6 modelinin yanına iki yeni model daha ekleyecek.

LG, Barselona’da gerçekleşen MWC etkinliğinde yeni amiral gemisi G6 modelini tanıtmıştı. Şimdi ise LG G6’yı bir seri haline getirmeye çalışıyor. G6 Pro ve G6 Plus adı verilen akıllı telefonların ay sonunda piyasaya sunacak.

LG G6 Plus ve G6 Pro modellerinde daha önce piyasaya sürülen G6 modelinde bulunan 5.7 inç büyüklüğünde ve 1440 x 2880 çözünürlüğünde bir ekranı bulunacak. Donanım olarak Snapdragon 821 işlemci; 2 tane 2.35 Ghz ile 2 tane 1.6 Ghz gücünde dört çekirdek içerecek ayrıca yeni telefonda 4 GB RAM ve Adreno 530 grafik işlemcisi bulunacak.

Kamera olarak 13 MP’lik çift arka kamera ve 5 MP ön kamera bulunacak. IP68 sertifikasına sahip olan telefonlar suya ve toza dayanıklı olacak. Batarya olarak 3300 mAh kullanılacak telefonlarda Quick Charge 3.0’ın yanında USB-C ve 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunacak. İşletim sistemi olarak cihazlarda Android 7.0 bulunacak.

LG G6 Plus’ta G6’ten farklı olarak 128 GB dahili hafıza ve kablosuz şarj özellikleri bulunacak. LG G6 Pro’da ise 32 GB dahili hafıza bulunacak.

Fiyat olarak G6 Plus 890 dolar ile gelecek. G6 Pro ise 790 dolara satışa sunulacak. Türkiye’ye geliş ve fiyat bilgileri ise henüz bulunmuyor. Ancak 790 dolarlık fiyat etiketini göz önüne alırsak bu modelin ülkemizdeki satış fiyatı 3.500-4.000 TL aralığında olabilir.