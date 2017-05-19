LG, yeni bir çift ekranlı telefon patenti aldı

LG, bu patent ile V ile G serisi arasına bir çizgi çekecek gibi görünüyor.

LG, yüksek performanslı telefonları G ve V serisilerinin birleşimi olarak görünen ilginç bir tasarım için yeni bir patent aldı. Görünüş olarak LG G6’ya yakın bu patentte daha ince çerçevelerle birlikte ikinci bir ekrana sahip yeni bir modele benziyor.

Bu patentin yeni gelecek V30 için alındığını söylemek oldukça güç. LG’nin böyle bir telefonu tanıtması oldukça cesur bir adım olacak, çünkü bu tasarıma benzeyen hiçbir cihaz görünmüyor. Öte yandan LG’nin yenilikçi bir firma olarak pek temkinli davrandığını söyleyemeyiz zira müşterileri şirketin cesaretini, iyi tasarlanmış ama bazen cilalanmış fikirlerine her zaman sıcak bakmıyor. LG G5, alışılmışın dışına modüler bir tasarımla piyasaya çıkmasına rağmen bu şekilde başarısız olan bir örnek.

Yine de teknik olarak LG’nin çift ekranlı yeni bir telefonu bir kez daha tanımlamasına engel olacak bir durum ortada görünmüyor. Apple, yılın ikinci yarısında yeni iPhone’u tanıttığında bütün telefon üreticileri, rekabet edebilmek için en iyi ve dikkat çekici teknolojiye ihtiyaç duyacak. Eğer LG, patenti bu amaçla aldıysa bu yılın ikinci yarısında veya önümüzdeki sene çift ekranlı yeni bir akıllı telefon modeli ile karşılaşabiliriz.