LG akıllı hoparlör pazarına giriş yapıyor

Her geçen gün popülaritesi artmaya devam eden akıllı hoparlör piyasasına LG, ThinQ Speaker ile giriş yapacağını duyurdu.

Google Assistant desteğiyle gelen ThinQ Speaker, akıllı hoparlör üreten diğer şirketlerin kendi akıllı asistanlarını tercih etmesi sebebiyle bir dezavantaj olarak görülebilir. Yeni bir dijital asistan yaratmak yerine Google’dan olabildiği kadar fayda edinmek isteyen LG, ThinQ Speaker’ı diğer ürünlerine de uyumlu hale getirdi.

ThinQ Speaker, LG’nin ThinQ ve Smart ThinQ serilerinde bulunan diğer ürünlerle uyumlu olarak çalışabilecek. LG ve Medidian Audio işbirliğiyle geliştirilen ThinQ Speaker, kullanıcılara yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunmayı mümkün hale getirecek. LG, akıllı hoparlörüne ek olarak 550W gücünde ve yerleşik Chromecast desteğiyle gelen SK10Y isimli soundbarı da tanıttı. Bununla birlikte hareket esnasında yüksek ses kalitesi sunan LG PK isimli taşınabilir hoparlör tanıtıldı.

LG, duyurmuş olduğu cihazların fiyat ve çıkış tarihi hakkında bilgi vermekten kaçındı. Güney Koreli şirket, bu ürünlerle ilgili detaylı bilgileri 9-12 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas şehrinde gerçekleşecek olan CES 2018’de açıklayacak.