LG kendi akıllı asistanını geliştiriyor

Gelişmekte olan akıllı asistan furyasına daha fazla sessiz kalamayan LG, bu konu üstünde çalışmaya başladı.

Yakın zamanda teknoloji devlerinin geliştirdiği akıllı asistanlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Şirketler sesli asistanları sadece geliştirmiyor, onlar için belirli bir ekosistem oluşturmak için çalışılıyor.

Bu alanda şirketlerin geliştirdiği Siri, Alexa, Bixby, Google Assistant ve Cortana öne çıkan çözümler. LG ise bu konundaki suskunluğunu bozmaya karar verdi ve kendi asistan çözümü üzerinde çalışmaya başladı. LG’nin de rakipleri gibi bir ekosistem oluşturacağı düşünülüyor.

Güney Kore’den edinilen bilgilere göre LG, Ar-Ge bölümü için iki araştırma merkezini aktif hale getiriyor. Bu merkezlerde farklı sektörler için dikkat çekici yenilikler sunan teknolojiler geliştirilecek. Bu çalışmaların temelinde beklendiği gibi yapay zeka teknolojileri bulunacak. LG, geliştirilecek bu teknolojiyi akıllı telefonların yanında televizyon, akıllı ev aletleri, beyaz eşya gibi sektörlere de yaygınlaştırmak istiyor.

Akıllı asistan alanında yeni gelen geliştirmelerle Siri ve Google Assistant rakiplerinden daha önde görünüyor. Mevcut olan geniş ekosistemleriyle bu iki akıllı asistan, daha hassas kullanıcı verileri toplayarak daha kullanışlı hale geliyor.

LG, bu konuda Apple ve Google’ın gerisinde bulunmasına karşın pazarda aktif olduğu alanlarda akıllı asistan özelliğini entegra ederse kullanıcı ekosistemi bakımından bir rakip olarak görülebilir.

LG’nin akıllı asistan için ilk adım olarak ne yapacağı hakkında bir bilgi bulunmamasına karşın sonbahar aylarında satışa sunulacak olan V30 isimli amiral gemisi bu konudaki ilk adım olabilir.