LG, 4K Projektör Pazarına Yeni Bir Bakış Açısı Getirecek

LG, ev kullanımına yönelik 4K UHD HU80K projektörü ile sunduğu ultra keskin video aktarımı ve ev sineması deneyimini kompakt ve çarpıcı tasarımla buluşturmayı hedefliyor.

4K destekli projektörler, ağır ve hantal tasarımlarının yanı sıra, yüksek satış fiyatları sebebiyle, günümüze gelene dek ev kullanımı için pek uygun bir profil çizmiyorlardı. Bu noktada LG mühendisleri ve tasarımcılar görüntü kalitesinden ödün vermeyen, rakip firmaların 4K projektörlerinin yarı boyutunda bir 4K UHD projektör üretimi için harekete geçerken fiyat dengesini de korumayı amaçladılar. LG’nin yeni 4K UHD projektörü, mükemmel seviyede 4K görüntü kalitesi ve taşınabilir yapısıyla eşsiz bir sinematik deneyim sunarken tüketicilere evlerinin herhangi bir odasını sinemaya dönüştürebilme imkanı da tanıyor.

Günümüzde kaliteli video içerikleri tüketicilere eskiye oranla çok daha fazla ve farklı formatta sunuluyor. Bu içerikleri bir Blu-ray diski kadar kolaylıkla görüntüleyebilen LG’nin 4K UHD projektörü, 2500 lümen seviyesinde 150 inçlik bir ekran oluşturarak sınırları zorluyor ve bu sayede LG projektör ailesinin en parlak üyesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca, ev ortamında göz kamaştırıcı bir sinema deneyimi yaratmayı amaçlayan 4K UH projektör, HDR (HDR 10) içeriğini de destekliyor.

Projektörün aynasız, “I” şeklindeki motoru, cihazın taşınabilir boyutu ve benzersiz dikey tasarımını destekleyerek projektörün duvara, tavana ya da zemine monte edildiği durumlarda da mükemmel görüntüler sunmasını sağlıyor. Taşıma kulpları ve “Otomatik Kordon” özelliği sayesinde kullanıcılar, bulunduğu her ortamın atmosferini değiştiren, LG 4K UHD projektörü duvara monte etmek yerine her odada her şekilde kullanabilmenin keyfini yaşayacaklar. Bu özelliklere ek olarak, “Ayna Yansıtıcı” projektörün kullanılmadığı durumlarda projektör camını toz ve darbeye bağlı çiziklerden koruyabilmek için lens kapağı olarak kullanılabiliyor. Ayrıca, iki güçlü ve net 7W hoparlör kullanıcılara harici hoparlörlere veya soundbar’a ihtiyaç duymadan gerçek bir sinematik ses deneyimini sunuyor.

LG 4K UHD projektör sahipleri, 4K içerik konusunda sıkıntı çekmeyecekleri gibi projektörün webOS 3.5 akıllı TV ara yüzünde yer alan popüler online yayın servislerinin sunduğu 4K içeriklerden yararlanabilecekler. Cihaz sahip olduğu teknik özelliklerin yanı sıra sahip olduğu USB, Ethernet ve HDMI yuvalarıyla beraber kablosuz klavye ve fare kullanımına yönelik kablosuz bağlantı seçeneklerini de destekliyor.

“Bu yılki CES etkinliğinde şimdiye kadar sunduğumuz en yüksek çözünürlüğü, kompakt boyutlarda sunan ilk 4K UHD projektörümüzle tüketicilere değer katmaktan dolayı heyecan duyuyoruz.” şeklinde konuşan LG IT Bölüm Başkanı Chang Ik-hwan, sözlerine LG 4K UHD projektörün tüketicilere 4K içerikleri diledikleri her ortamda görüntüleyebilmesine öncülük edeceğini ekledi.