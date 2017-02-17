Lenovo’ya göre PC fiyatları yükselmeye devam edecek

Suçlu bileşenler ise SSD, DRAM ve LCD stoklarındaki yetersizlik.

PC fiyatları bir takım bileşenlerin azlığından dolayı yükseliyor ve durumun önümüzdeki çeyreklerde değişmesi beklenmiyor.

Lenovo’nın genel başkanı ve baş işletme görevlisi Gianfranco Lanci Perşembe günü yapılan toplantıda, DRAM, SSD, batarya ve LCD’lerin kıtlığıyla nedeniyle PC fiyatlarının artışına bir sınır koymanın zor olduğunu belirtti.

PC endüstrisinde oldukça deneyimli olan Lanci, bu bileşenlerin satın alınmasının maliyeti arttırdığını ve bunun da PC fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti. Lanci, bellek gibi bileşenlerdeki eksikliklerin devam edeceğini de söyledi.

Gartner’ın analisti Mikako Kitagawa da bileşenlerin küçüldükçe PC fiyatlarının artacağını açıkladı. Ayrıca PC üreticilerinin, PC piyasasındaki daralma nedeniyle daha fazla kâr elde etmek için fiyatlarını artırdığını belirtti.

PC kullanıcılarının da profili değişiyor, artık oyuncular ve genç nesil daha yüksek performanslı ve havalı PC’lere daha fazla para harcamak istiyor.

Bu yaklaşımda daha yüksek fiyatlı ve daha yüksek kâr marjına sahip ürünler satmaya odaklanan PC üreticileri gelişmiş oyun dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları ve 2in1 sistemlere odaklanıyor.

Ancak Kitagawa, düşük maliyetli bilgisayarların da ortadan yok olmayacağını söylüyor; “Her zaman ucuz dizüstü bilgisayarlar olacak, ancak bu pazar artık büyümüyor ve PC üreticileri için cazip değil.”

Üreticiler kullanıcıları ufak değişiklikler için daha yüksek kâr marjlı modellere de itekliyor. Örneğin 128GB depolama alanı, 4GB bellek ve Kaby Lake Core i3 işlemci ile 799,99 dolara satılan Dell XPS 13’ün yerine aynı modelin 256GB’lık bir depolama alanına sahip yapılandırmasını alamıyorsunuz. Bunun yerine daha yüksek bir Core i5 yongasına ve 8GB’lık bir belleğe sahip 1099,99 dolarlık üst modeli almanız gerekiyor. Aradaki fiyat farkı 300 dolar.

Kısacası daha iyi bir PC için daha çok para biriktirmek gerekecek.