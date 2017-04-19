Lenovo’dan “Esnek” Chromebook

Lenovo ekranı 360 derece açılabilen Flex 11 modeliyle Chromebook rekabetine katılıyor.

Flex 11’in normal dizüstü bilgisayardan tablete dönüşebilmesi ve artık Android uygulamalarını çalıştırabilen Chromebook ile çalışması ortaya çekici bir ürün çıkartıyor. Chrome aslında tabletler için tasarlanmadı ama Android böyle bir amaca hizmet etme yeteneğine sahip. Aynı zamanda Android gerçek klavye kullanımı için kolaylaştırıcı sseçenekler de sunuyor. Flex 11 de bu imkanları bünyesinde topluyor

2.4 feet yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı olmasının yanında Flex 11’in tüm girişleri ve touchpadleri su sızıntısına karşı dayanıklı. Klavyenin üstüne dökülen sıvılar hiçbir zarar vermeden dışarı atılıyor. 11 inç büyüklüğündeki ekran 1366×768 çözünürlüğe sahip olmasıyla birlikte parlamaları da engelliyor.

Teknik olarak 2.1 Ghz gücünde dört çekirdekli ARM işlemci bulunuyor. 1.35 kilogram ağırlığa sahip Flex 11’in 10 saatlik bataryası var. Bir USB 3.1 Type-C girişinin yanında şarj etmek için bir tane de USB-A girişi bulunuyor. Bir SD kart ve HDMI girişinin yanında 720p’lik webcam’e de sahip.

Flex 11’de çoğu Chromebook’ta olduğu gibi kalem desteği bulunmuyor. Kalem desteği sadece Samsung’un yeni Chromebook’larında bulunuyor.