Lenovo ve Disney’den güzel işbirliği

İki şirket Star Wars temalı bir sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor.

Disney’in tanıttığı Star Wars Jedi Challenges adlı sanal gerçeklik sistemi sürükleyici bir Star Wars deneyimi sunuyor. Bu proje için Lenovo ile işbirliğine giden Disney, sistemde “A New Hope” filminde bulunan HoloChess oyunu ve ışın kılıcı savaşları yapmak mümkün olacak.

Star Wars Jedi Challenges’da özel olarak üretilen bir sanal gerçeklik gözlüğü, ışın kılıcı kontrol cihazı ve akıllı telefonlar üzerinden çalıştırılacak özel uygulamalar bulunacak.

Star Wars Jedi Challenges’ın çıkış tarihi, fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor. Star Wars Jedi Challenges’ın Star Wars serisinin bu sene vizyona girecek olan yeni filmi “The Last Jedi” ‘ın vizyona girmesinden önce satışa sunulması bekleniyor.

Star Wars Jedi Challenges’ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.