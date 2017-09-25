Lenovo ThinkPad’in 25’inci yılı için özel bir model çıkarabilir

Önümüzdeki ay 25 yaşına basacak olan ThinkPad dizüstü bilgisayarları için özel bir sürümün gelmesi bekleniyor.

Lenovo’nun IBM’den satın aldığı ThinkPad markasının 25. Yılı şerefine ThinkPad 25 isimli bir dizüstü bilgilsayar üzerinde çalışıyor. Klasik bir ThinkPad dizüstü bilgisayarında bulunabilinecek bütün tasarım unsurları barındıracak olan ThinkPad 25’te T470 modelini temel alıyor. 14 inç büyüklüğündeki 1920×1080 piksel IPS ekran ile gelecek bilgisayarda TrackPoint, mavi renkli ThinkVantage enter tuşu, renkli ThinkPad logosu vb unsurlar da ThinkPad 25’te yer alacak.

Donanım olarak ThinkPad 25’te Intel Core i7 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Nvidia GeForce 940MX grafik işlemcisi ve LTE desteği bulunması bekleniyor. Görünüm olarak eski bir ThinkPad’i andırsa da 3 adet USB-C, 3 adet normal USB, SD kart okuyucu, HDMI ve Ethernet girişleri de bulunacak. Parmak izi okuyucusu ve web kamerasının da bulunması beklenen ThinkPad 25’te Windows Hello desteğinin bulunacağı belirtiliyor.

ThinkPad 25’in ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belirsizliğini koruyor olsa da gelecek ay 25. Yıl dönümü olacağını göz önünde bulundurursak önümüzdeki duyurunun gerçekleşmesini bekleyebiliriz.