Leica lüks aynasız kamera kullanıcılarına CL’i tanıttı

APS-C serisi fazla kamerası bulunmayan Leica, CL ile bu seriyi zenginleştirdi.

Orijinal Leica kamera görünüş ve kullanım deneyimini sunmayı hedefleyen Leica CL, Leica kamera kullanmayı sevenlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor. Bir kompakt kamera için beklenenden fazlasını sunan Leica, sundukları için oldukça yüksek bir tutar ile geliyor.

Leica CL’de bulunan EyeRes isimli elektronik vizörüyle gözün algıladığı eşikten daha düşük bir gecikme süresiyle gelmesiyle birlikte 2.36 milyon piksel de barındırıyor. 24 MP APS-C sensörüyle boyutlarına göre en iyi görüntü kalitesini sunan Leica CL’de maestro II işlemcisi bulunuyor. 30 FPS ve 4K’ya kadar varan farklı çözünürlük ve hızlarda video kayıt imkanı sunan Leica CL’nin bütün kontrolleri çekim yapanların bütün dikkatini vizörden ayırmaması için kameranın üst kısmında bulunuyor.

Leica CL ile çekilen fotoğraflar, Wi-Fi modülü ve Leica CL uygulaması sayesinde sosyal medya ağlarında kolayca paylaşım imkanı sunuyor. Siyah renk alternatifiyle ay sonunda satışa sunulacak olan Leica CL’in farklı renk alternatifleri pek yakında satışa sunulacak. Leica CL’in yurt dışı satış fiyatı 2.795 dolar olarak belirlendi.

Leica CL için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.