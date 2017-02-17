Lastik gibi özelliklere sahip OLED ekranlar geliştiriliyor

Üstelik bu ekranlar geleneksel mürekkep püskürtmeli yazıcı teknolojisi ile üretilebiliyor.

Önce kötü haberi verelim; bahsettiğimiz teknoloji hâlâ araştırma ve geliştirme aşamasında. Şimdi ona yakından bakalım.

Michigan Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, akıllı kumaşlar veya gerçekten katlanabilir ekranlar için kullanılabilecek bükülebilir, esnetilebilir ve plastik bir materyal gibi deforme edilebilir bir OLED devresi geliştirdiler.

MSU’da elektrik ve bilgisayar mühendisliği asistanı olan Chuan Wang, kumaşa benzer şekilde kullanılabilecek bu OLED teknolojisi ticarileştirilebilirse; yüzlerce yeni alanda kullanılabileceğini belirtti.

Şu anda Wang ve ekibi elastik materyali, devreyi ve organik ışık yayan diyodları (OLED) oluşturmayı başarıyor. Bir sonraki adım, bu unsurları hareketli bir görüntünün temelini oluşturan pikseller şeklinde bir araya getirmek. Bu işlemin de muhtemelen bir ila iki yıl sürmesi bekleniyor.

Eğer bu teknoloji ticari hale gelirse bilim kurgu filmlerinde gördüklerimize benzer tümüyle kumaş gibi katlanabilir cep telefonları, kıyafetlerimizin üzerinde ekranlar hatta evlerimizin ekran gibi kullanılan perdeleri bile olabilir. Görüntü teknolojisi yeniden tanımlanabilir.