Karşınızda Google Pixelbook

Google, yeni adı ve farklı tasarımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayarı tanıttı.

Büyük tuşları ve geniş izleme dörtgeniyle dikkat çeken Pixelbook, 3:2 görüntü oranına sahip 12.3 inçlik ekran ile geliyor. Google’dan Matt Vokoun, Pixelbook’u bugüne kadar üretilen en ince ve en hafif dizüstü bilgisayar olarak tanımladı. Pixelbook’u satın almak isteyenler işlemci olarak Intel Core i5 ve i7 arasından birini tercih edecek. 16 GB’a kadar artan RAM seçenekleriyle gelen Pixelbook’un dahili depolama alanı ise 512 GB’a kadar artacak. Pixelbook’ta iki tane USB-C girişiyle şarj ve aksesuar bağlantıları gerçekleşecek. Google Pixel kullanıcıları Pixelbook’a kişisel erişim noktası ayrıcalığı sunacak.

Pixelbook, Google Assistant’a sahip olan ilk dizüstü bilgisayar olma ayrıcalığını da elinde bulunduruyor. Google, Pixelbook ile birlikte Pixelbook Pen isimli özel kalemini de tanıttı. Pixelbook Pen’de sadece 10 ms’lik bir gecikme süresine bulunuyor. Pixelbook Pen’de basınç hassasiyeti ve açı desteği özellikleri de yer alıyor.

Google Pixelbook’un en düşük konfigürasyonu 7. nesil Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla 999 dolara satışa sunulacak. 7. Nesil Intel Core i7 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı olan maksimum konfigürasyonu ise 1649 dolara satışa sunulacak. Pixelbook Pen’i edinmek isteyenlerin ayrıca 99 dolar daha ödemesi gerekiyor. Pixelbook, 31 Ekim’de ABD, İngiltere ve Kanada’da kullanıcılarıyla buluşacak.

Pixelbook için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.