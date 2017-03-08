Jetson TX2, Raspberry Pi’ye meydan okuyor

Nvidia tarafından tanıtılan yeni ürün, en hızlı mini bilgisayarlardan biri olarak göze çarpıyor.

Nvidia tarafından mini bilgisayar olarak tanıtılan board; robot, drone gibi cihazların üretiminde kullanılacak ve Linux işletim sistemiyle çalışacak. Mini board bilgisayar üzerinde grafik işleme birimi olarak Nvidia’nın en hızlı ürünü olan Pascal mimarisi kullanılıyor. Pascal grafik işleme birimi ile birlikte robotlar ve bilgisayarlar yakınındaki objeleri tanıyıp onların etrafından geçebilecekler.

Bir önceki modeli olan Jetson TX1 ile kıyaslandığında iki kat daha iyi bir performans sergileyen yeni model iki kat daha düşük güç harcıyor. Nvidia, Jetson TX2 ile 1,5 teraflopluk bir performans ile alanında rakipsiz olacağını iddia ediyor.

Ancak bu kadar iyi performans sergileyen Jetson TX2, pahalı bir fiyat ile satışa sunulacak. Bir öğrenciyseniz Jetsox TX2’nin geliştirici kitini 299 dolar ile satın alabilirsiniz. Geliştirici kiti, A.B.D. ve Avrupa’da ay içerisinde satışa çıkacak. Asya-Pasifik bölgesinde ise önümüzdeki ay satışa çıkacak. Aksi takdirde 599 dolar ödemeniz gerekecek.

Jetson TX2, Linux üstünde Ubuntu ve Robot İşletim Sistemlerini de çalıştırabilecek. 32 GB depolama ile birlikte 8 GB LPDDR4 RAM ve 802.11 ac Wi-Fi da bulunacak. Grafik işleme birmi 4K videoyu 30 fps ve 2K videoyu 60 fps’lik videolara çevirebilecek. Merkezi işlem birimi olarak iki tane Denver 2’nin yanında dört tane de Cortex-A57 bulunacaktır.

Bakalım performans canavarı Nvidia Jetson TX2, Raspberry Pi’ye karşı nasıl mücadele edecek? Aslında iki ürünün fiyat göz önüne alındığında bir birine rakip olmadığını da belirtmek lazım.