iPhone’un su altında kullanılmasını sağlayan kılıf ile tanışın

Geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone 7 ve 7 Plus’tan beri cihazlar belirli bir süre ve derinliğe kadar suya dayanıklı olsa da daha kullanım imkanı sunan aksesuarlar da bulunuyor.

iPhone’lar için geliştirilen amphipac isimli Kickstarter projesinde cihazın ekran dokunmatikliğinde herhangi bir bozulma olmuyor. Bir başka deyişle cihaz su altında günlük hayatta kullanıldığı gibi kullanabiliyor. Uygulamalar arasında geçiş yapma ve çoklu dokunma özelliğini de kullanma imkanı sunan amphipac ile müzik dinleme veya konuşma yapmaya herhangi bir engel teşkil etmiyor.

iPhone 6, 6s, 7 ve 8 için geliştirilen amphipac’ın maalesef “Plus” modelleri için uyumlu sürümleri yer almıyor. Kamera kısmında kubbe şeklinde bir alan bulunan amphipac, kubbe ile ışığın lense daha eşit şekilde gelmesini sağlamasının yanında. cihazın suya batmasını da engelliyor. Çizilmelere karşı dayanıklı olan amphipac, kullanıcıların su altında net ve keskin fotoğraflar çekmesini sağlıyor. 5 metre derinliğe kadar koruyan amphipac, dalış yapmayı seven kullanıcılar için uygun bir alternatif değil.

iPhone’un başarılı kamera performansını su altında da deneyimlenmesini sağlayan amphipac’ın Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 79 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan amphipac’ın başarıyla tamamlaması halinde önümüzdeki senenin Nisan ayında kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor.