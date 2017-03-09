iPhone’larda 4K grafik mimarisi çok uzak değil

Apple’a grafik işlemcilerini sağlayan Imagination Technologies, Furian teknolojisi ile büyük bir adım atıyor.

Imagination Technologies’in yeni Power VR grafik mimarisi Furian, gelecekte kullanıma sunulacak iPhone’lara 4K grafikler de dahil olmak üzere ciddi bir grafik gücü sağlayacak.

Furian mimarisi aynı zamanda gelecekteki iPhone’lar için sanal gerçeklik gibi uygulamalar için kullanım fırsatı sunacak. Imagination’a göre Furian, Series8XT gibi yeni PowerVR grafik işleme birimlerinde kullanılacak.

Bu mimari, cihaz üreticilerine 2018 yılı sonunda çıkacak olan mobil cihazlar için lisanslanıyor. Apple, PowerVR grafik mimarilerini geliştirerek önümüzdeki yıllarda tanıtacakları cihazlarda uygulayabilir.

Furian’dan önceki sürümü olan Rogue, altı grafik çekirdeği ile 900 Mhz’e kadar çıkabiliyordu. Bununla birlikte grafik performansını sadece belli süre sınırlamaları ile sürdürebiliyordu. Bazı Android telefonlarda da kullanılan PowerVR grafik işlemcileri için yeni nesil Furian teknolojisi, Rogue’dan daha fazla grafik çekirdeği bulundurarak daha hızlı ve dengeli bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Furian bilgisayarlar ve sanal gerçeklik gözlüklerinde çalışılmak üzerinde tasarlandı. Aynı zamanda yapay sinir ağları ve otonom araçlar için de kullanılabilecek.

Genel performans olarak olarak kıyasladığımızda Furion, Rogue’dan yüzde 35 daha iyi performans sergiliyor. Oyun oynarken yüzde 70 ile 90 arasında bir fark ortaya çıkıyor.