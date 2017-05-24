iPhone 8’in maketi ortaya çıktı

YouTube’da yayınlanan bir videoda iPhone 8’in maketi görüntüleniyor.

Akıllı telefonlar ile alakalı sızıntıları paylaşan Benjamin Geskin, bir sonraki iPhone’un maketini gösteren bir video yayınladı.

Video gösterilen maketin içinde herhangi bir işletim sistemi bulunmuyor. Videoda paslanmaz çelik çerçeve her zamankinden daha sağlam görünürken kesinlikle daha parlak görünüyor. Arka tarafta ise dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamera bulunuyor.

Ancak videoda gösterilen maketin tasarım ve donanımı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yeni gelecek iPhone hakkında 5 Haziran’da gerçekleşecek WWDC etkinliğinde tanıtılacak iOS 11 ile bazı yeni bilgilerin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Görünen o ki Apple ne yaparsa yapsın bir türlü ürünlerini ilk kez sahneye çıkartan firma olma ünvanını çoktan kaybetti ve bundan böyle bu ünvanı geri alması pek kolay olmayacak.

Aşağıdaki videodan iPhone 8’in maketini izleyebilirsiniz.