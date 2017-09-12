iPhone 8 satın almak için kuyruklar şimdiden başladı

Apple henüz yeni iPhone’ların tanıtımını bile yapmamışken insanlar Apple Store önünde sıraya girmeye başladı…

Avustralyalı gazeteci Luke Hopewell’ın paylaştığı fotoğrafta bir gencin yeni çıkacak olan iPhone’u satın almak için Apple Store önünde kamp kurduğu görülüyor.

Two days ahead of the actual announcement itself, the first person has made camp outside the Sydney Apple Store for #iPhone8 pic.twitter.com/7R6TLYrtja — Luke Hopewell ⚡️ (@lukehopewell) September 11, 2017

Henüz telefonların tanıtımı dahi yapılmamışken sıraya giren insanlar bir hayli bekleyecek gibi görünüyor; zira Apple’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı 22 Eylül’de piyasaya sunması bekleniyor. Ayrıca eğer dedikodular doğruysa iPhone X, üretim bandında yaşanan sıkıntılardan dolayı daha geç bir tarihte piyasaya sürülecek. Dolayısıyla mağaza önünde bekleyenlerin 2017 yılında ‘ön sipariş’ diye bir şey olduğundan ya da ürünün, tanıtımın ertesi günü satışa sunulmadığından haberleri olmasa gerek.

Yeni iPhone’lar bugüne kadar hakkında en çok haber sızdırılan ürünler olabilir. Buna karşın birçok tüketici etkinliğe karşı heyecanını ve merakını koruyor.

Apple yeni iPhone’ları bugün Steve Jobs Theater’da gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacak. Canlı yayınlanacak olan etkinliği Mac ve iOS cihazlarından Safari ile ya da Windows 10’daki Microsoft Edge tarayıcısından izleyebilirsiniz. Yayın TSİ 20:00’da başlayacak.