iOS ve Android için Microsoft Edge duyuruldu

Windows 10 ile kullanıcıların hayatına giren Microsoft’un yeni internet tarayıcısı Microsoft Edge, şimdi de iOS ve Android kullanıcılarına geliyor.

Microsoft, tarafından yapılan duyuruda Microsoft Edge’in resmen iOS ve Android sürümlerinin geliştirildiğini belirtti. Şimdilik yalnızca iPhone kullanıcıları tarafından indirilebilen test sürümü kısa süre sonra Android kullanıcılarıyla da buluşacak.

Mobil sürümlerinde Windows 10’da olduğu gibi Okuma Listesi, Yeni Sekme Sayfası, Okuma Görünümü gibi özellikler yer almayı sürdürecek. Ayrıca oturum açan Microsoft Edge kullanıcıları mobil veya bilgisayar üzerinden kaldığı yerden devam edebilecek.

Başlangıçta yalnızca İngilizce dil seçeceğiyle kullanıma sunulacak olan Microsoft Edge’in mobil sürümünü denemek isteyenler buradan önizleme sürümünü başvurabilecek.