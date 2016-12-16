iOS platformu için Super Mario Run yayınlandı

Nintendo’nun yeni mobil oyununu test etmek için ihtiyacınız olan tek şey bir iOS cihaz ve bir parmak.

Süper Mario Run nihayet yayınlandı! Nintendo’nun kendisine ait bu ilk mobil oyunu, Eylül ayında iPhone 7 tanıtımında sahnede, Mario’nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto tarafından tanıtılmıştı. Son zamanlarda Apple mağazalarında bir deneme sürümü olan oyun artık App Store üzerinden indirilebiliyor.

Oyun tek elle oynanacak şekilde tasarlanmış. Bu sonsuz koşmaca oyununda Mario hiç bir zaman durmuyor ve sadece ekrana dokunarak gerekli komutları veriyorsunuz. Engelleri geçmek, madeni paraları toplamak, tuğla kırmak kısacası çocukluğunuzdan beri bildiğiniz tüm Mario güzellikleri bu oyunda bulabileceksiniz.

Tek dezavantajı oyun sürekli olarak bir internet bağlantısı gerektiriyor. Maalesef uzun bir uçuş ya da tren yolculuğu sırasında Mario koşturmacasına ara vermeniz lazım. Öte yandan oyunun sadece ilk üç seviyesini ücretsiz oynayabilirsiniz, devam etmek isterseniz bir defaya mahsus 9,99 dolarlık uygulama içi satın alma yapmanız gerekiyor.

10 dolara kıydıktan sonra oyunun World Tour modu açılıyor ve altı farklı tema ile 24 bölüm sunuyor. Toad Rally modu ile de isterseniz hayalet gibi görünen bir başkasına karşı yarış yapabiliyorsunuz. Kingdom Builder modunda ise oyunda topladığınız paraları binalar, süslemeler ve bonuslar için harcayabiliyorsunuz.

İyi eğlenceler.