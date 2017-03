iOS ile Android’i birlikte kullanmak artık mümkün

iPhone kullanıcılarından aynı zamanda Android kullanmak isteyenler için bir çözüm geldi.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 7 ve 7 Plus modellerinde kulaklık girişi olmaması bekleyenleri şaşırtmıştı. Telefonu şarj etmek veya müzik dinlemek için Lightning girişi kullanılıyor. Bu sorunu çözebilecek üstelik bazı iPhone kullanıcılarının hayal ettiği Android deneyimine kavuşmasını sağlayacak bir ürün tanıtıldı.

Eye isimli iPhone kılıfında 5 inçlik AMOLED ekranın yanında kulaklık ve lightning girişleri bulunacak. Sert polimer malzemeden ürerilen Eye, iPhone kılıfında dört çekirdekli 2.3 Ghz gücünde ARM Cortex-A53 bir işlemci bulunacak. Ürünün aynı zamanda 1.6 Ghz gücünde dört çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemcisi de içereceği söyleniyor ancak bunun farklı bir model mi yoksa tek kılıfta ikinci bir işlemci mi olduğundan bahsedilmemiş. 2800 mAh gücünde bataryası, çift SIM girişi, 256 GB’a kadar arttırılabilir hafıza desteği ve kablosuz şarj etme imkanı da sunacak. İşletim sistemi olarak da Android 7.1 Nougat kullanılacak.

ESTI firmasının Kickstarter üzerinde potansiyel müşterilere sunduğu Eye, şu anda hücresel veri destekli olan ve olmayan iki farklı model için bağış topluyor. Hücresel veri desteklemeyen model için 189 dolar; 4G desteği sunan model için 229 dolar fiyat belirlenmiş.

Son olarak Eye iPhone kılıflarını, iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 ve 7 Plus modellerine kullanabiliyor.

Telefon üstüne telefon kullanmak isteyenler için ilginç ve bir o kadar da sansasyonel bir ürün. Bakalım başarılı olabilecek mi?