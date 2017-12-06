iOS 11 iOS 10 kadar ilgi toplamadı

Apple’ın geliştiriciler için paylaştığı raporda iOS 11’in kullanıcıların yüzde kaçı tarafından kullanıldığı açıklandı.

Geliştiriciler için App Store destek sayfasında paylaşılan güncel istatistiklere göre iOS 11 kullanıcıların yüzde 59’u tarafından kullanılıyor. Ancak geçtiğimiz sene kullanıma sunulan iOS 10 mobil işletim sistemi ise kullanıcıların yüzde 33’ü tarafından tercih ediliyor. Geriye kalan yüzde 8’lik alanı ise daha eski mobil işletim sistemlerini kullanıyor.

iOS 11’in kullanıcılar tarafından yaygınlaşmasını iOS 10 ile kıyaslamamız gerekirse iOS 11’in biraz daha ağır kaldığı göze çarpıyor. Yaşanan bu problemin iOS 11’de yaşanan çeşitli problemler nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. App Store verilerine bakıldığında son sürümün yayınlanmasından beri iOS 10’un kullanıcı yüzdesi 54 olarak devam ediyordu. Apple’ın iOS 11’İn kullanıcı yüzdesini arttırmak için nasıl bir strateji izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.