İnternet bağlantısız Instagram dönemi

Internet bağlantısı olmadan yapılan beğeni ve yorumlarbağlantı yapılınca iletilecek.

Facebook’un kullanıcılara Lite servisini sunmasının ardından Instagram’a da Android cihazlarına çevrimdışı modu geldi. TechCrunch’ın haberine göre, Facebook’un sahibi olduğu şirket, F8 2017 konferansında bu özelliğini tanıttı. Kullanıcılar, gelişmekte olan ülkelerdeki pek çok kullanıcı için olduğu gibi, mobil veri erişimi olmasa dahi paylaşımlara ve keşfet kısmına göz atabilir.

Bununla birlikte, kullanıcılar internete bağlandığında yüklenen yeni görüntüleri ve profilleri görebiliyor. Öte yandan internet olmasa bile kullanıcılar her zaman olduğu gibi paylaşımları beğenip, altına yoruma yazabilecek ve diğer kullanıcıları takip etmeyi bırakma imkanı da olacak. Ancak bunlar, kullanıcı yeniden internete bağlanana kadar aktif hale gelmeyecek.

Android cihazlar daha yaygın olarak kullanıldığı için Instagram, bu özelliği yalnızca Android uygulaması için sunarken, iOS uygulamasında sunuyor. iOS uygulamasında çevrimdışı iken daha önce indirilmiş olan paylaşımlar ve yorumlar görülebiliyor ancak internet bağlantısı olmadan kullanıcılar paylaşımlara herhangi bir etkileşimde bulunamıyor.

Fotoğraf odaklı sosyal ağ, daha fazla özelliği çevrimdışı durumda kullanılabilir hale getirmek için planlar yapıyor. Şirket, mobil verinin fazla fatura getirdiği ülkelerde bu hizmetin iyi etkileri olacağını düşündüklerini ve gelecekte iOS’u da bu özelliklere uygun hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.